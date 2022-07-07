Оздоев: «Дзюба точно заслуживал новый контракт с «Зенитом». Я был в шоке»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев удивлен, что вместе с ним команду покинул нападающий Артем Дзюба. У обоих истекли контракты.

«Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке», – сказал Оздоев.