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В «Баварии» отреагировали на новость об интересе к Роналду

24 июня 2022, 21:55

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе у нападающему «МЮ» Криштиану Роналду.

«Роналду – отличный игрок с выдающейся карьерой. Но в слухах правды нет», – сказал Салихамиджич.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.

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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
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