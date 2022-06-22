Мане объяснил, почему решил перейти в «Баварию» из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал свой переход в «Баварию».

Завтра немецкий клуб объявит о трансфере официально. Сегодня сенегалец прошел медосмотр в «Баварии».

«Когда агент впервые сообщил об интересе «Баварии», я был взволнован. Я сразу увидел себя там. Для меня это был правильный клуб в нужное время», – сказал Мане.

Мане подпишет соглашение до 2025 года.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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