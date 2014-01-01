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Мане объяснил, почему решил перейти в «Баварию» из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал свой переход в «Баварию».

Завтра немецкий клуб объявит о трансфере официально. Сегодня сенегалец прошел медосмотр в «Баварии».

«Когда агент впервые сообщил об интересе «Баварии», я был взволнован. Я сразу увидел себя там. Для меня это был правильный клуб в нужное время», – сказал Мане.

  • Мане подпишет соглашение до 2025 года.
  • По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.
  • Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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Источник: Bild

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