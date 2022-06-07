Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Болонье» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

В «Болонье» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

7 июня 2022, 14:46
1

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость о переговорах с «Аталантой» по поводу аренды полузащитника Алексея Миранчука.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», – сказал менеджер.

Именно Сартори организовал трансфер россиянина в «Аталанту» в 2020 году.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Еще по теме:
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд 2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Аталанта Болонья Миранчук Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lipatoff
1654613661
Алёше надо идти в любой европейский клуб, хотя бы для того чтобы просто играть, а не сидеть, иначе никакого прогресса не будет, брал бы пример с Головина
Ответить
Главные новости
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
4
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
2
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Все новости
Все новости
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
4
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
Вчера, 18:51
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
Вчера, 14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
Вчера, 14:00
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
Вчера, 12:34
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
Вчера, 08:30
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+