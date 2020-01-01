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В «Болонье» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость о переговорах с «Аталантой» по поводу аренды полузащитника Алексея Миранчука.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», – сказал менеджер.

Именно Сартори организовал трансфер россиянина в «Аталанту» в 2020 году.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1062

    mama1991 34 минуты назад

    аталанта посыпалась, ее время прошло. не пойму чего там сидеть? болонья более значимый клуб для серии а

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