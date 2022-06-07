В «Болонье» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость о переговорах с «Аталантой» по поводу аренды полузащитника Алексея Миранчука.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», – сказал менеджер.

Именно Сартори организовал трансфер россиянина в «Аталанту» в 2020 году.