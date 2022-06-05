Президент «Баварии» – о Левандовски: «Контракт есть контракт! Куда мы движемся, если игрок может его расторгнуть?»

Герберт Хайнер, президент «Баварии», дал понять, что клуб не намерен отпускать форварда Роберта Левандовски до конца контракта.

«Мы всегда говорили, что у Левандовски контракт до 30 июня 2023 года, а контракт есть контракт!

Куда мы движемся, если игрок может расторгнуть свой контракт, в то время как мы, клуб, должны платить ему до последнего дня? Это несправедливо. Так не может быть», – сказал функционер.