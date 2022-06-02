Мбаппе поздравил Бензема с победой в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на успех форварда «Реала» Карима Бензема в Лиге чемпионов.

Мадридцы выиграли финал главного еврокубка у «Ливерпуля» (1:0).

Бензема признали лучшим игроком сезона в ЛЧ.

Мбаппе мог летом перейти в «Реал», но решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Поздравляю, поздравляю. Выигрывать трофеи всегда трудно, поэтому нельзя этим пренебрегать.

Кроме того, это пятый титул ЛЧ для Бензема, так что поздравляю его», – сказал Мбаппе.

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