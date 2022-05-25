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  • «Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей в следующем сезоне из-за Fan ID

«Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей в следующем сезоне из-за Fan ID

25 мая 2022, 22:17
7

«Зенит» направил в Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ письма. В них клуб написал, что обеспокоен введением со следующего сезона Fan ID.

«Зенит» выделил три пункта:

  1. Болельщики смогут купить билеты на матч только при наличии персонифицированной карты (это лишит зрителей возможности спонтанного похода на стадион, «Зенит» приводит в пример чемпионат мира 2018 года и Евро-2020, на которых зрители приобретали билеты отдельно от Fan ID);

  2. Получить Fan ID возможно будет только при личном посещении МФЦ (по мнению клуба, центры не смогут справиться с количеством уникальных посетителей, если билеты будут приобретаться за три дня до игры, что приведет к оттоку зрителей);

  3. Иностранные болельщики, персонал и команды не смогут оформить карты.

По мнению «Зенита», из-за трех перечисленных обстоятельств появятся пустые трибуны и серьезные финансовые потери, поскольку не будет дохода от билетов, кейтеринга, а также могут уйти спонсоры, для которых важна заполняемость стадиона. В связи с этим клуб прогнозирует собственные потери в 1–1,5 миллиарда рублей в сезон.

  • Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.
  • Фанаты «Зенита» ранее объявили, что не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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Xiko
1653507155
Иностранные болельщики не люди что ль? Бред просто
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ilichkadr
1653507366
Если «Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей при наличии около 65 тыс. зрительских мест, то остальные клубы получат от мёртвого осла уши. Вывод напрашивается сам собою. Вместо футбола условные Моргенштерны. Клавы и еже с ними.
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GoldPlayFIFARus9
1653521750
За что боролись, на то и напоролись. Теперь все клубы будут без поддержки т.к. заводить на стадионе будет некому, потеряли в деньгах, в спонсорах, а также некислый такой геморрой для самой кузьмы
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владимир миронов
1653545345
Скинемся всей страной,кто сколько сможет.Не допустим обнищания великого зенита.
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пахомов
1653603250
без фаеров в заднице
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