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«Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей в следующем сезоне из-за Fan ID

«Зенит» направил в Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ письма. В них клуб написал, что обеспокоен введением со следующего сезона Fan ID.

«Зенит» выделил три пункта:

  1. Болельщики смогут купить билеты на матч только при наличии персонифицированной карты (это лишит зрителей возможности спонтанного похода на стадион, «Зенит» приводит в пример чемпионат мира 2018 года и Евро-2020, на которых зрители приобретали билеты отдельно от Fan ID);

  2. Получить Fan ID возможно будет только при личном посещении МФЦ (по мнению клуба, центры не смогут справиться с количеством уникальных посетителей, если билеты будут приобретаться за три дня до игры, что приведет к оттоку зрителей);

  3. Иностранные болельщики, персонал и команды не смогут оформить карты.

По мнению «Зенита», из-за трех перечисленных обстоятельств появятся пустые трибуны и серьезные финансовые потери, поскольку не будет дохода от билетов, кейтеринга, а также могут уйти спонсоры, для которых важна заполняемость стадиона. В связи с этим клуб прогнозирует собственные потери в 1–1,5 миллиарда рублей в сезон.

  • Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.
  • Фанаты «Зенита» ранее объявили, что не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 22:17
Комментарии4
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    Рейтинг: +3590

    Питерский князь 25 минут назад

    УЕФА планирует изменить финансовый фэйр-плей и не вводить потолок зарплат
    22 марта 2022
    Я без фанатов плакать не буду.
    А Зенит просуществует и без этих денег!

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    Рейтинг: +15485

    ilichkadr 42 минуты назад

    Если «Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей при наличии около 65 тыс. зрительских мест, то остальные клубы получат от мёртвого осла уши.
    Вывод напрашивается сам собою. Вместо футбола условные Моргенштерны. Клавы и еже с ними.

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    Рейтинг: +52

    NET VOINE > ilichkadr 26 минут назад

    Ты за Fan ID ? Или против ?

    0
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    Рейтинг: +576

    Xiko 45 минут назад

    Иностранные болельщики не люди что ль? Бред просто

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