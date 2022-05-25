«Зенит» потеряет до 1,5 миллиарда рублей в следующем сезоне из-за Fan ID

«Зенит» направил в Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ письма. В них клуб написал, что обеспокоен введением со следующего сезона Fan ID.

«Зенит» выделил три пункта:

Болельщики смогут купить билеты на матч только при наличии персонифицированной карты (это лишит зрителей возможности спонтанного похода на стадион, «Зенит» приводит в пример чемпионат мира 2018 года и Евро-2020, на которых зрители приобретали билеты отдельно от Fan ID); Получить Fan ID возможно будет только при личном посещении МФЦ (по мнению клуба, центры не смогут справиться с количеством уникальных посетителей, если билеты будут приобретаться за три дня до игры, что приведет к оттоку зрителей); Иностранные болельщики, персонал и команды не смогут оформить карты.

По мнению «Зенита», из-за трех перечисленных обстоятельств появятся пустые трибуны и серьезные финансовые потери, поскольку не будет дохода от билетов, кейтеринга, а также могут уйти спонсоры, для которых важна заполняемость стадиона. В связи с этим клуб прогнозирует собственные потери в 1–1,5 миллиарда рублей в сезон.

Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.

Фанаты «Зенита» ранее объявили, что не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?