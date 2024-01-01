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Арбитры РПЛ перед матчами нового сезона будут получать подробную аналитику по командам

РФС сообщил о нововведении в работе с арбитрами РПЛ. Теперь перед матчами они будут получать специальную аналитику по его участникам.

«Специалисты образовательного проекта «Футбологика» будут предоставлять аналитические отчеты по командам и игрокам, которые помогут арбитрам при подготовке к предстоящим матчам сезона РПЛ.

Эта практика используется УЕФА на матчах еврокубков и теперь будет доступна российским арбитрам на матчах внутреннего чемпионата.

Аналитики будут исследовать поведение и характеристики игроков команд в преддверии тура и готовить подробный отчет для судей. Он будет содержать тактический анализ действий футболистов в атаке, переходной фазе, обороне и во время стандартных положений. В отчeте будет дана характеристика наиболее грубым игрокам и тем, на ком чаще всего нарушают правила соперники.

Благодаря подобным отчетам с нового сезона арбитры получат дополнительные возможности при подготовке к матчам, изучении действий игроков на поле, а также смогут улучшить свои навыки предугадывать игровые ситуации и занимать выгодную для принятия решений позицию на поле», – сказано в заявлении РФС.

  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.
  • Чемпионат прервется в ноябре из-за ЧМ-2022.
  • Российские судьи сейчас отстранены от работы в Европе.

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Источник: РФС

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