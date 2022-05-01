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Левандовски не собирается бойкотировать тренировки «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет сменить команду, но не готов ради этого на радикальные меры.

К примеру, бойкотировать тренировки 33-летний футболист не собирается из уважения к клубу.

Поляк рассчитывает, что его без скандалов отпустят в «Барселону». Семья форварда желает переехать в Испанию, где у них уже есть недвижимость.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport1

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