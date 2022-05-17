«Барселона» готова заплатить за Левандовски не более 35 миллионов

«Барселона» определилась с размером предложения по трансферу форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Каталонский клуб рассчитывает купить футболиста за 30 миллионов евро, но в крайнем случае готов заплатить за него 35 миллионов.

Сам поляк ради перехода в «Барсу» согласен зарабатывать меньше, чем сейчас – 16 миллионов евро в год вместо 22.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?