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«Барселона» готова заплатить за Левандовски не более 35 миллионов

«Барселона» определилась с размером предложения по трансферу форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Каталонский клуб рассчитывает купить футболиста за 30 миллионов евро, но в крайнем случае готов заплатить за него 35 миллионов.

Сам поляк ради перехода в «Барсу» согласен зарабатывать меньше, чем сейчас – 16 миллионов евро в год вместо 22.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Mundo Deportivo

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