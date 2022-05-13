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Тен Хаг хочет, чтобы все трансферы на выход из «Манчестер Юнайтед» были совершены до конца июня

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прорабатывает план подготовки на лето. В частности, он обозначил, что клуб до конца июня должен отпустить/продать всех тех футболистов, которые хотят уйти.

К началу июля тен Хаг хочет иметь в распоряжении только тех игроков, которые не думают о трансферах и сосредоточены на «МЮ».

  • Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».
  • «МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Star

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13.05.2022 23:50
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