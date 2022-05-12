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Роналду – о призе лучшему игроку АПЛ в апреле: «Жажда побед и достижений у меня не угасает»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на то, что его признали лучшим игроком АПЛ по итогам апреля.

«Моя вторая награда лучшему игрока месяца в Премьер-лиге [в этом сезоне], шестая в моей карьере.

Я испытываю такую же радость, как и в начале карьеры. Жажда побед и достижений у меня не угасает.

Спасибо всем, кто сделал это возможным», – написал 37-летний португалец в соцсетях.

  • Роналду в апреле забил 5 голов в 4 матчах АПЛ.
  • Он установил новый рекорд «МЮ» по числу наград игроку месяца, опередив Уэйна Руни.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Криштиану Роналду

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12.05.2022 22:26
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