Левандовски решил покинуть «Баварию». Он интересен «Барселоне»

Нападающий Роберт Левандовски близок к уходу из «Баварии».

33-летний футболист еще несколько месяцев назад решил сменить команду, о чем на прошлой неделе проинформировал руководство мюнхенского клуба.

Поляк сообщил, что не продлит контракт, истекающий в 2023 году, а когда именно он покинет «Баварию», пока неизвестно.

«Барселона» следит за ситуацией с будущим Левандовски и готова подписать его летом.

При этом переход в испанский топ-клуб всегда был желаемым вариантом продолжения карьеры для форварда.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?