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Левников: «Зарплата арбитров РПЛ – 30 тысяч рублей в месяц плюс гонорар 115 тысяч за матч»

Главный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о зарплатах футбольных арбитров в России и Европе.

– Какие сейчас условия оплаты у российских арбитров?

– Для начала: через месяц-два все может сильно измениться, потому что есть желание руководства судейского корпуса провести важные инициативы.

Но на сегодняшний день зарплата арбитров РПЛ – 30 тысяч рублей в месяц плюс гонорар за матч в размере 115 тысячи рублей.

В 2002 году, когда была образована Коллегия футбольных арбитров, ставка за матч была 90 тысяч. Но тогда доллар стоил 30 рублей, то есть гонорар был в районе 3000 долларов.

Нынешние 115 тысяч – это, наверное, в два раза меньше. То есть в плане материальных условий был сделан шаг назад. Связано это со многими причинами.

В ФНЛ-1 и ФНЛ-2 нет зарплатных ставок, только бонусы за проведенные матчи. Но важно отметить, что с приходом новых руководителей судьям и инспекторам подняли гонорары – до 30 и 15 тысяч рублей.

Это правильно, потому что [прежние бонусы] 5-8 тысяч рублей – не те деньги, которые позволяли бы молодым арбитрам поддерживать свой психологический, физический и методический уровень подготовки и быть при этом самодостаточными по жизни.

Тем более что, по моему мнению, арбитры ФНЛ-1 должны относиться к судейству уже как к профессиональной работе. Это в ФНЛ-2 многие имеют вторую работу за плечами, потому что там меньше разъездов, всего два-три матча в месяц.

А в ФНЛ-1 и РПЛ арбитры вынуждены практически семь-восемь раз в месяц выезжать на игру. Это просто невозможно совмещать с еще какой-то профессией.

– Как все обстоит в ведущих лигах Европы?

– В Англии судейство профессиональное. Арбитры не числятся работниками федераций, как в некоторых странах, они являются профессиональными судьями, подписывают контракты с лигой (АПЛ и Чемпионшип), это не запрещается конвенцией УЕФА. А лига платит федерации футбола очень большие деньги на развитие судейства в низших и любительских лигах.

Судьи в Англии получают годовой оклад – порядка 150 тысяч фунтов. Также есть небольшой бонус за игру и бонус за качественное судейство по итогам сезона. Последнее зависит от оценки инспектора: условно говоря, если оценка высокая – платится 100% бонуса, если чуть ниже – 70%.

Этих условий достаточно для того, чтобы человек профессионально занимался именно судейством. Этой ответственной и тяжелой работой. У английских судей, кстати, не существует возрастного лимита, есть арбитры, которые работают в 50-52 года – и приносят пользу. Сдают тесты, экзамены, получают качественные оценки, и с ними продлевают контракт каждый год.

Причем попасть в список элитных рефери не так легко – там очень серьезный отбор, мощная конкуренция. Потому что профессия арбитра считается престижной, в том числе и в материальном плане.

В Испании нет окладов – у них полупрофессиональное судейство. Но довольно приличные гонорары – порядка 5 тысяч евро за игру плюс очень серьезные бонусы по итогам сезона. До 100 тысяч евро.

В Германии гонорары – порядка 4,5 тысячи евро за игру. Также есть определенный бонус в конце сезона.

Итальянцы получают порядка 3,5-4 тысяч евро за матч. И также имеют ежемесячные поступления на тренировки, оплату зала и так далее.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +25629

    slavutiq70 34 минуты назад

    Да и этого не заслуживают . 50 000 оклад и достаточно и не каких бонусов до окончания сезона . а потом кто чисто отсудил можно и премировать ....

    0
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    Рейтинг: +13345

    Fusballer 52 минуты назад

    Пишите сразу номер счёта, куда деньги скидывать беднягам.

    1
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    Рейтинг: +1147

    Дубина 1 час назад

    и от газпрома по 500))

    1
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    Рейтинг: +62888

    portero 1 час назад

    ну когда у нас все будут получать и платить налоги как в нАнглии , тогда и судейкам можно платить столько же...

    0
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    Рейтинг: +22352

    JTherry 1 час назад

    "...то есть гонорар был в районе 3000 долларов"
    ...Левников мог бы и не плакаться о гонорарах судейского корпуса, которые и судить толком не умеют, имея ввиду средний достаток обывателей, среди которых немало болельщиков, посещающих матчи РПЛ...

    0
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    Рейтинг: +617

    111Hunter111 1 час назад

    Еще плюс бонус от града петра

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    Рейтинг: +24536

    vladimir-7 > 111Hunter111 1 час назад

    ...и этот БОНУС перечисляется сразу на лицевой счет, минуя всевозможные контрольные инстанции.

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