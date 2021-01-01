Левандовски хочет перейти из «Баварии» в «Барселону» ради «Золотого мяча»

Какая прекрасная утка, ну адмэн, вот неделю публикуешь про Лёву, потом неделю нет, потом снова публикуешь, ну включи эту странную для тебя логику, есть обамеянг, который в Боруссии пришел на смену Лёве, ну и как этим двум играть вместе?
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски решил сменить команду после того, как не получил «Золотой мяч» 2021 года.
Он убежден, что не выиграет престижную индивидуальную награду, выступая за мюнхенский клуб.
В связи с этим поляк захотел уйти в «Барселону», которая в медийном плане превосходит «Баварию», что, вероятно, поможет ему в борьбе за «Золотой мяч».
- В этом сезоне 33-летний Левандовски забил 48 голов и сделал 6 ассистов в 43 матчах.
- В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси, а форвард «Баварии» стал 2-м в голосовании.
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