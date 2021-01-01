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Левандовски хочет перейти из «Баварии» в «Барселону» ради «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски решил сменить команду после того, как не получил «Золотой мяч» 2021 года.

Он убежден, что не выиграет престижную индивидуальную награду, выступая за мюнхенский клуб.

В связи с этим поляк захотел уйти в «Барселону», которая в медийном плане превосходит «Баварию», что, вероятно, поможет ему в борьбе за «Золотой мяч».

  • В этом сезоне 33-летний Левандовски забил 48 голов и сделал 6 ассистов в 43 матчах.
  • В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси, а форвард «Баварии» стал 2-м в голосовании.

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Источник: Sport.es

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2533

    BlackMurder 1 час назад

    Какая прекрасная утка, ну адмэн, вот неделю публикуешь про Лёву, потом неделю нет, потом снова публикуешь, ну включи эту странную для тебя логику, есть обамеянг, который в Боруссии пришел на смену Лёве, ну и как этим двум играть вместе?

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    Рейтинг: +11694

    DeStar 1 час назад

    успеет ли еще поиграть и что=то выиграть?

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    Рейтинг: +1435

    Benifacto 1 час назад

    а про набирающего обороты Холланда забыл? и с тики такой ты не будешь забивать как в Баварии где игра строилась только на тебе..... Проше устрой родню в газеты которые голосуют за ЗМ)))))ведь Месси тя опередил толька из за журналистов из Южной Америки!

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    Рейтинг: +11311

    BRO_football 1 час назад

    Не поможет. Пока существуют Месси и Роналду, Левандовски не возьмёт Золотой мяч.

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    Рейтинг: +1042

    Дубина 1 час назад

    А что ЗМ только в барселоне раздают? Бред сивой кобылы)))

    2
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    Рейтинг: +72

    Таврида 1 час назад

    Тогда уж лучше В ПэСэЖо.

    2
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    Рейтинг: +13292

    Fusballer > Таврида 1 час назад

    ПиСяЖо

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