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Где смотреть «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 19 апреля

«Интер» и «Милан» встретятся в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

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  • Игра состоится во вторник, 19 апреля.
  • Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Милан

Первая игра команд закончилась вничью – 0:0.

Ставки на матч Интер – Милан

Коэффициенты:

  • победа «Интера» – 2.06
  • победа «Милана» – 4.00
  • ТБ 2,5 – 1.96/ ТМ 2,5 – 1.90

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Источник: «Бомбардир»

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