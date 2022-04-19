Где смотреть «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 19 апреля

«Интер» и «Милан» встретятся в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
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- Игра состоится во вторник, 19 апреля.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Милан
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Игру также будет транслировать Winline.
Первая игра команд закончилась вничью – 0:0.
Ставки на матч Интер – Милан
- победа «Интера» – 2.06
- победа «Милана» – 4.00
- ТБ 2,5 – 1.96/ ТМ 2,5 – 1.90
Источник: «Бомбардир»