Кан – о переговорах с Левандовски: «Никому не дадим давить на «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего Роберта Левандовски. Через год у него истекает контракт.

«Мы решим, когда начнем переговоры с Левандовски о новом контракте. Мы знаем, чем обязаны этому футболисту. Нужно вести уважительный диалог. Мы никому не дадим давить на «Баварию», – сказал Кан.