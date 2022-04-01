Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Кан – о переговорах с Левандовски: «Никому не дадим давить на «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего Роберта Левандовски. Через год у него истекает контракт.

«Мы решим, когда начнем переговоры с Левандовски о новом контракте. Мы знаем, чем обязаны этому футболисту. Нужно вести уважительный диалог. Мы никому не дадим давить на «Баварию», – сказал Кан.

  • В этом сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
  • Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал 3-летний контракт с «Барселоной».

Новости по теме
Левандовски недоволен Нагельсманом 1
«Не нужны нам Месси с Левандовски. У нас есть Антон Зиньковский». Сотрудник «Крыльев Советов» посвятил Зиньковскому трек 3
Бензема – второй игрок, набравший 50+ очков по системе «гол+пас» в сезоне 1
Источник: Sport1

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11