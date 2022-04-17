Кан – о переговорах с Левандовски: «Никому не дадим давить на «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего Роберта Левандовски. Через год у него истекает контракт.
«Мы решим, когда начнем переговоры с Левандовски о новом контракте. Мы знаем, чем обязаны этому футболисту. Нужно вести уважительный диалог. Мы никому не дадим давить на «Баварию», – сказал Кан.
- В этом сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал 3-летний контракт с «Барселоной».
Источник: Sport1