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Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Мы отклонили приглашение «МЮ» на игру. Сын не хочет видеть Роналду»

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, раскритиковала «Манчестер Юнайтед», пригласившего ее сына на игру после инцидент с нападающим Криштиану Роналду.

В минувшую субботу португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.

«Манчестер Юнайтед» не справился с этой ситуацией и, если честно, только всe усугубил. Если бы кто-то напал на моего сына на улице, а затем пригласил бы нас на ужин, мы бы на него не пошли.

Мы должны пойти навстречу, потому что это Криштиану Роналду? Как будто мы в долгу перед ним, но, извините, это не так.

Мы вежливо отклонили приглашение «МЮ» на игру, потому что Джейк не хочет идти на матч. Он не хочет видеть Роналду и ясно дал это понять. Это не мои слова, а слова моего сына. Речь идeт о нeм. Это повлияло на него больше, чем на меня.

Он не хочет никуда идти, это его решение. Остальное — в руках полиции», — цитирует Келли Liverpool Echo.

  • Полиция ведет расследование.
  • Роналду извинился за инцидент.
  • Португалец впервые за 17 лет закончит сезон без трофеев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1312

    zarsm 8 минут назад

    Зае*ала ты уже

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    Рейтинг: +311

    SpartakMoskwa 24 минуты назад

    Нужно было долнить, сын не хочет видеть Роналдо, но хочет видеть его деньги!

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 25 минут назад

    Ну все...принципиальная позиция мамаши...За сколько фунтов эта позиция продается ?

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