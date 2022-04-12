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  • Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Мы отклонили приглашение «МЮ» на игру. Сын не хочет видеть Роналду»

Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Мы отклонили приглашение «МЮ» на игру. Сын не хочет видеть Роналду»

12 апреля 2022, 22:36
12

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, раскритиковала «Манчестер Юнайтед», пригласившего ее сына на игру после инцидент с нападающим Криштиану Роналду.

В минувшую субботу португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.

«Манчестер Юнайтед» не справился с этой ситуацией и, если честно, только всe усугубил. Если бы кто-то напал на моего сына на улице, а затем пригласил бы нас на ужин, мы бы на него не пошли.

Мы должны пойти навстречу, потому что это Криштиану Роналду? Как будто мы в долгу перед ним, но, извините, это не так.

Мы вежливо отклонили приглашение «МЮ» на игру, потому что Джейк не хочет идти на матч. Он не хочет видеть Роналду и ясно дал это понять. Это не мои слова, а слова моего сына. Речь идeт о нeм. Это повлияло на него больше, чем на меня.

Он не хочет никуда идти, это его решение. Остальное — в руках полиции», — цитирует Келли Liverpool Echo.

  • Полиция ведет расследование.
  • Роналду извинился за инцидент.
  • Португалец впервые за 17 лет закончит сезон без трофеев.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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SpartakMoskwa
1649792909
Нужно было долнить, сын не хочет видеть Роналдо, но хочет видеть его деньги!
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zarsm
1649793882
Зае*ала ты уже
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Snek
1649796721
Попахивает дешёвыми понтами!
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ArReal
1649797037
СЛИШКОМ МНОГО ОНА ВОНЯЕТ....СНАЧАЛА ВОЗМУЩАЛАСЬ, ЧТО РОНАЛДУ НЕ НАШЕЛ ИХ КОНТАКТЫ , ТЕПЕРЬ ПРИПЛИЛА ПОЛИЦИЮ)))НУ КУПЯТ ЕЙ 2 ТЕЛЕФОНА))НУ ХЕЙТА ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ КРУТО ХАПНЕТ)))
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Красногорск_Фан
1649797710
Ну не хочет ходить на футбол и не надо. У нас дубинкой промеж рог на некоторых матчах не дали уже за счастье. И не только у нас. Слишком много шума из ничего
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inzek
1649802259
хайп дело святое) в наше не лёгкое время особенно)
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Oldtrafford83
1649827239
Да просто мало мамаше видать предложили, сынуля по любому принял приглашение)
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Ronko
1649830955
Ну теперь понятно кто она и чего она хочет.
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Artemka444
1649835224
Из ничего шум подняла,через неделю уже забудут!!!
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ц
1650013045
мужики, не стыдно? А еслиб это был ваш сын? Вы вообще знаете, что такое аутизм? От Кристианочки сейчас уже больше вреда, для МЮ, чем пользы. В Португалии популярен хоккей на роликах, может ему пора туда, или не берут.
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