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Агент Левандовски настраивает поляка против «Баварии». Он может перейти в «Барсу» или «ПСЖ»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, советует своему клиенту уйти из мюнхенского клуба.

По информации журналиста Кристиана Фалька, Захави пытается настроить Левандовски против «Баварии». Он сказал поляку, что клуб хочет заменить его на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Левандовски еще не решил, стоит ли оставаться в «Баварии». Он может уйти, если другой клуб предложит ему более выгодные финансовые условия. В Мюнхене знают позицию форварда.

Поляком интересуется «Барселона», чей президент Жоан Лапорта является близким другом Захави, а также «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.

  • Контракт игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
  • Игрок с отрывом лидирует в гонке бомбардиров сезона Бундеслиги.

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Источник: твиттер Кристиана Фалька

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Сегодня, 08:33
Комментарии1
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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 8 часов назад

    Может, но не будет, ибо возраст, только лишь если Холланда подпишут немцы

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