Роналду впервые в карьере стал автором гола месяца в АПЛ

АПЛ назвала автора лучшего гола лиги по итогам марта.

Это нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В голосовании победил первый забитый мяч португальца в ворота «Тоттенхэма» (3:2).

37-летний Роналду впервые в карьере получил подобную награду.

An absolute thunderboltCristiano Ronaldo's long-range strike against Spurs is your @budfootball Goal of the Month for March #PLAwards | @Cristiano pic.twitter.com/8GX5IEJ5o1