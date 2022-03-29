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  • «Крылья» – о Горшкове: «Переговоров со «Спартаком» не было»

«Крылья» – о Горшкове: «Переговоров со «Спартаком» не было»

29 марта 2022, 13:24

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал новость об интересе к левому защитнику Юрию Горшкову со стороны «Спартака».

«Еще два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было» , – сказал Корниленко.

  • В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Горшков Юрий
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