У руководства «МЮ» худшая в АПЛ поддержка фанатов. Абрамовича поддерживают 92,5% болельщиков «Челси»

В Англии изучили поддержку болельщиками клубов АПЛ своего руководства. Худший процент оказался у владельцев «Манчестер Юнайтед»: только четыре процента фанатов манчестерцев поддерживает семью Глейзеров.

Лучший процент поддержки у владельца «Брентфорда» – 98,8. Владельца «Челси» Романа Абрамовича поддерживают 92,5% фанатов.

В опросе поучаствовали более 100 тысяч фанатов клубов АПЛ.

Наряду с «МЮ» в тройку худших по поддержке попали «Эвертон» и «Ньюкасл».

АПЛ возобновится на следующей неделе.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции