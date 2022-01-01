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У руководства «МЮ» худшая в АПЛ поддержка фанатов. Абрамовича поддерживают 92,5% болельщиков «Челси»

В Англии изучили поддержку болельщиками клубов АПЛ своего руководства. Худший процент оказался у владельцев «Манчестер Юнайтед»: только четыре процента фанатов манчестерцев поддерживает семью Глейзеров.

Лучший процент поддержки у владельца «Брентфорда» – 98,8. Владельца «Челси» Романа Абрамовича поддерживают 92,5% фанатов.

  • В опросе поучаствовали более 100 тысяч фанатов клубов АПЛ.
  • Наряду с «МЮ» в тройку худших по поддержке попали «Эвертон» и «Ньюкасл».
  • АПЛ возобновится на следующей неделе.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии6
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    Рейтинг: +9991

    Alekxei Z. 54 минуты назад

    Всё взаимосвязано с результатами.
    За последние 10 лет сумму на трансферы МЮ и Челси если можно сопоставить , то титулы как небо и земля.

    0
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    Рейтинг: +49316

    MaxRnD 1 час назад

    Рома - молодец, на банку варенья и корзину печенья заработал

    0
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    Рейтинг: +378

    Portoz 1 час назад

    насрать на болельщиков челси и на жида подавно

    0
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    Рейтинг: +500

    Demgel 1 час назад

    Насчет Ромы неудивительно, как и по поводу руководителей "дьяволов".

    0
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    Рейтинг: +2688

    Радио1000шумеров 1 час назад

    А сколько, интересно, поддерживает неадекватных модеров Бомбардира?

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    Рейтинг: +500

    Demgel > Радио1000шумеров 1 час назад

    Многие пользователи просто любят этот сайт, поэтому не парятся по этому поводу. Модеры тут конечно гнилые.

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