У руководства «МЮ» худшая в АПЛ поддержка фанатов. Абрамовича поддерживают 92,5% болельщиков «Челси»

В Англии изучили поддержку болельщиками клубов АПЛ своего руководства. Худший процент оказался у владельцев «Манчестер Юнайтед»: только четыре процента фанатов манчестерцев поддерживает семью Глейзеров.
Лучший процент поддержки у владельца «Брентфорда» – 98,8. Владельца «Челси» Романа Абрамовича поддерживают 92,5% фанатов.
- В опросе поучаствовали более 100 тысяч фанатов клубов АПЛ.
- Наряду с «МЮ» в тройку худших по поддержке попали «Эвертон» и «Ньюкасл».
- АПЛ возобновится на следующей неделе.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции
Источник: Daily Mail