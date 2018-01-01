Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Все будет зависеть от выступления сборной Луи ван Гаала на ЧМ-2022.
Главным тренером сборной Нидерландов после ЧМ-2022 может снова стать Рональд Куман.
59-летний специалист уже ведет соответствующие переговоры с голландским королевским футбольным союзом.
- Куман возглавлял сборную с 2018 по 2020 год.
- Затем он ушел в «Барселону», откуда был уволен в октябре прошлого года.
- Сейчас голландцев тренирует Луи ван Гаал. Его контракт истекает в декабре после завершения ЧМ в Катаре.
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