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Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Главным тренером сборной Нидерландов после ЧМ-2022 может снова стать Рональд Куман.

59-летний специалист уже ведет соответствующие переговоры с голландским королевским футбольным союзом.

  • Куман возглавлял сборную с 2018 по 2020 год.
  • Затем он ушел в «Барселону», откуда был уволен в октябре прошлого года.
  • Сейчас голландцев тренирует Луи ван Гаал. Его контракт истекает в декабре после завершения ЧМ в Катаре.

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Источник: NOS

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Сегодня, 10:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +94949

    zigbert 30 минут назад

    Все будет зависеть от выступления сборной Луи ван Гаала на ЧМ-2022.

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