«Манчестер Юнайтед» – о Роналду: «Вне этого мира»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» впечатлена игрой нападающего Криштиану Роналду против «Тоттенхэма» в матче АПЛ (3:2). У португальца хет-трик.
«Вне этого мира», – написали манчестерцы про Роналду.
- Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
- Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
- Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.
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Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»