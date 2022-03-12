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«Манчестер Юнайтед» – о Роналду: «Вне этого мира»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» впечатлена игрой нападающего Криштиану Роналду против «Тоттенхэма» в матче АПЛ (3:2). У португальца хет-трик.

«Вне этого мира», – написали манчестерцы про Роналду.

  • Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
  • Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
  • Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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