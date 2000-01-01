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Рой Кин: «Роналду – гений»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил выступление Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2). У португальца хет-трик.

«Роналду сыграл с большой агрессией, был настроен. Он показал то, что мы видели на протяжении многих лет. Роналду – гений, его три гола были фантастическими.

Не понимаю, почему некоторые считают, что Роналду больше не нужен клубу», – сказал Кин.

  • Роналду накануне стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
  • Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
  • Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).

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Источник: Sky Sports

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