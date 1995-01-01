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    АПЛ рассмотрит возможность расторжения телеконтракта с «Матч ТВ»

    АПЛ может перестать транслировать матчи в России. Об этом сообщил глава лиги Ричард Мастерс.

    «Очевидно, что этот вопрос на рассмотрении. Мы очень внимательно рассмотрим возможность приостановки или расторжения контракта. Занимаемся этим прямо сейчас», – заявил Мастерс.

    • Матчи АПЛ транслирует Okko Спорт.
    • Начиная с сезона-2022/23 турнир должен показывать «Матч ТВ».
    • Телеканал купил эксклюзивные права на показ АПЛ летом 2021 года. Контракт рассчитан на 6 лет.

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9756

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Всё к этому идёт.
      Полная изоляция страны.
      Никто не хочет с беспредельщиками дело иметь.

      0
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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys 21 минуту назад

      да срать на них....интересно только а букмекерам тоже запретят

      0
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      Рейтинг: +9756

      Alekxei Z. > Samuray_apokalipsys 4 минуты назад

      Так срать на них или хитро-вые..ный ?
      Вот так поди во всём , между каплями проскочишь.

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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys > Alekxei Z. 2 минуты назад

      в чем собственно твоя проблема человек? мне интересно могут ли они запретить букам транслировать матчи....что дальше?

      0
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      Рейтинг: +10

      Влад-88 23 минуты назад

      Чемпионаты России по матчу пусть крутят, Хоккей, Волейбол, Гандбол, Биатлон и т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 47 минут назад

      хотим чемпионат Китая

      0
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      Рейтинг: +54

      ПалкоВводецъ_1 47 минут назад

      Пофиг, когда русскому миру грозит коричневая чума фашизма и европейского гейства.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6784

      vladik12 52 минуты назад

      Ну теперь у нас будет женская РПЛ, будем смотреть.

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