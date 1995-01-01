АПЛ рассмотрит возможность расторжения телеконтракта с «Матч ТВ»

Всё к этому идёт.
Полная изоляция страны.
Никто не хочет с беспредельщиками дело иметь.
АПЛ может перестать транслировать матчи в России. Об этом сообщил глава лиги Ричард Мастерс.
«Очевидно, что этот вопрос на рассмотрении. Мы очень внимательно рассмотрим возможность приостановки или расторжения контракта. Занимаемся этим прямо сейчас», – заявил Мастерс.
- Матчи АПЛ транслирует Okko Спорт.
- Начиная с сезона-2022/23 турнир должен показывать «Матч ТВ».
- Телеканал купил эксклюзивные права на показ АПЛ летом 2021 года. Контракт рассчитан на 6 лет.
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