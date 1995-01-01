АПЛ рассмотрит возможность расторжения телеконтракта с «Матч ТВ»

АПЛ может перестать транслировать матчи в России. Об этом сообщил глава лиги Ричард Мастерс.

«Очевидно, что этот вопрос на рассмотрении. Мы очень внимательно рассмотрим возможность приостановки или расторжения контракта. Занимаемся этим прямо сейчас», – заявил Мастерс.

Матчи АПЛ транслирует Okko Спорт.

Начиная с сезона-2022/23 турнир должен показывать «Матч ТВ».

Телеканал купил эксклюзивные права на показ АПЛ летом 2021 года. Контракт рассчитан на 6 лет.

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