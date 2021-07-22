Канделаки: «Матч ТВ» заключил шестилетний контракт на показ АПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила подробности возвращения в эфир телеканала трансляций игр АПЛ.

«Да, телеканал «Матч ТВ» с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале.

Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение. Как принято говорить на Западе, «Матч ТВ» вскоре и надолго станет «домом АПЛ».

Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.