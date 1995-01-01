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    Канделаки: «Матч ТВ» заключил шестилетний контракт на показ АПЛ

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила подробности возвращения в эфир телеканала трансляций игр АПЛ.

    «Да, телеканал «Матч ТВ» с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале.

    Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение. Как принято говорить на Западе, «Матч ТВ» вскоре и надолго станет «домом АПЛ».

    Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

    • В прошлом сезоне матчи АПЛ транслировал только Okko Спорт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5834

      Томик 2 часа назад

      Теперь премию себе выпишут соразмерную стоимости контракта. А как же - заслужили.

      0
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      Рейтинг: +1464

      lek! 5 часов назад

      Проблема в том что , ждать ещё целый год ((((

      1
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      ...
      Рейтинг: +65

      evgeniy.slam > lek! 2 часа назад

      Может быть проблема чуть глубже? Это же не на матч тв скорее всего будут показывать, а на их платных матч каналах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +558

      Лфшт 5 часов назад

      в очко себе засунь всё что ты "делаешь" на конченном продажном канале

      1
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    • ...
      Рейтинг: +87573

      zigbert 6 часов назад

      Щедрый подарок, если это правда.

      0
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      Рейтинг: +15534

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      "щедрее" некуда: Рамблер заплатил за права показа (на Окко) АПЛ в прошлом сезоне 7 млн. евро, Тина Гивиевна - более 100 млн. евро, перебив сумму, которую хотел заплатить грефовский Сбер...) значит большая часть матчей будет на платном канале Матч-премьер... и РПЛ будут показывать 2 матча в неделю...

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 часов назад

      Ого , царский подарок !!

      0
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      Рейтинг: +583

      talgatnurzhanov2006 6 часов назад

      Наконец-то, а то ваш биатлон с фигурным катанием задолбал.

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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 6 часов назад

      По мозгам от хозяев канала получила, теперь блаблабла запела.(

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