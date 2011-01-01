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    «Спартак» пожелал удачи Тедеско в Лиге Европы: «Надеемся, наши пути снова пересекутся в более мирных условиях»

    «Спартак» обратился к главному тренеру «Лейпцига» Доменико Тедеско после исключения клуба из Лиги Европы.

    «Мы хотим пожелать всего наилучшего нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско в Лиге Европы. Мы надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11475

      playsh 2 часа назад

      Тед,сыграй со своим Лейпцигом и за нас,которые любят и помнят тебя.Удачи тебе.

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      Рейтинг: +94469

      zigbert 2 часа назад

      Вероятность такой встречи конечно мала но в нынешнем розыгрыше удачи тебе Доменико!

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