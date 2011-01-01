«Спартак» пожелал удачи Тедеско в Лиге Европы: «Надеемся, наши пути снова пересекутся в более мирных условиях»

«Спартак» обратился к главному тренеру «Лейпцига» Доменико Тедеско после исключения клуба из Лиги Европы.

«Мы хотим пожелать всего наилучшего нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско в Лиге Европы. Мы надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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