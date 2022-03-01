«Спартак» пожелал удачи Тедеско в Лиге Европы: «Надеемся, наши пути снова пересекутся в более мирных условиях»

«Спартак» обратился к главному тренеру «Лейпцига» Доменико Тедеско после исключения клуба из Лиги Европы.
«Мы хотим пожелать всего наилучшего нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско в Лиге Европы. Мы надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.
- «Спартак» должен был сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЕ.
Источник: твиттер «Спартака»