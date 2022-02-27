Григорян: «У «Спартака» в Ереване была бы сумасшедшая поддержка. Это идеальный вариант»

Не дадут играть Спартаку. В гейевропе ведь спорт вне политики. Следующим будет отказ Лейпцига играть с российским клубом. Потом просто отстранят Россию от игр под эгидой УЕФА.. У них всё идет по инструкции ВША,
Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил инициативу провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» – «Лейпциг» в Ереване. Москвичи не могут играть дома по решению УЕФА.
«За «Спартак» болеет много армян, поэтому поддержка будет сумасшедшая. Это традиционно, там и Никита Павлович Симонян играл. А как болеют в Армении — вы, наверное, представляете. На самом деле, это идеальный вариант. Поле будет не то что нейтральное, оно будет свое. Биток будет! Все придут поддержать «Спартак», – сказал Григорян.
- Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
- Ее осудил УЕФА.
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