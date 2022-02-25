«Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2022 14:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL 11 часов назад

      ну то что спартак отлетит здесь от любой команды - не секрет
      но больно уж хорош Лейпциг
      фанаты мясных должны радоваться что хоть посмотрят как играть надо в футбол

      3
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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL 11 часов назад

      ооооо
      Аталанта - Байер
      крутейший матч ожидается
      голевая феерия обеспечена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11470

      DeStar 12 часов назад

      не плохо, аталанта байре интересно
      как и сева - ВХ
      как и бетис(нынешний) - айнтрахт
      ну не плохо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12406

      Fusballer 13 часов назад

      Тедди, добро пожаловать в Нур-Султан!

      2
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