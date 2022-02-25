«Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

ну то что спартак отлетит здесь от любой команды - не секрет
но больно уж хорош Лейпциг
фанаты мясных должны радоваться что хоть посмотрят как играть надо в футбол
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция)
«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция)
«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)
«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия)
«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция)
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия)
«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия)
Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»
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