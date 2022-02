Мартинес – игрок недели в Лиге Европы; Марсьяль – автор лучшего гола

УЕФА определил лауреатов недели в Лиге Европы. Лучшим футболистом признан Тони Мартинес из «Порту».

Автором лучшего гола стал Антони Марсьяль из «Севильи».

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! @Heineken #UELGOTW #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr