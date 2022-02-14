Моуринью – после ничьей с «Сассуоло»: «В Италии журналистика пятого класса, она не знает морали»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен итальянской прессой. Он раскритиковал ее после матча 25-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

«Только мизерная часть публикаций правдива, остальное – журналистика пятого класса. Это журналистика без морали, которая не знает правды.

В «Роме» есть команда, мы сплоченны и гармоничны, и в этом не проиграем. Да, с игровой точки зрения у нас есть предел», – сказал Моуринью.