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    Моуринью – после ничьей с «Сассуоло»: «В Италии журналистика пятого класса, она не знает морали»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен итальянской прессой. Он раскритиковал ее после матча 25-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

    «Только мизерная часть публикаций правдива, остальное – журналистика пятого класса. Это журналистика без морали, которая не знает правды.

    В «Роме» есть команда, мы сплоченны и гармоничны, и в этом не проиграем. Да, с игровой точки зрения у нас есть предел», – сказал Моуринью.

    • У «Ромы» 3 матча без побед.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • Моуринью принял «Рому» летом.

    Серия А. «Рома» на 94-й минуте ушла от поражения от «Сассуоло». Клуб не побеждает 3 матча подряд

    Футболисты «Ромы» недовольны методами работы Моуринью (Il Messaggero)

    «Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»

    Источник: Football Italia

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