Моуринью – после ничьей с «Сассуоло»: «В Италии журналистика пятого класса, она не знает морали»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен итальянской прессой. Он раскритиковал ее после матча 25-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:2).

«Только мизерная часть публикаций правдива, остальное – журналистика пятого класса. Это журналистика без морали, которая не знает правды.

В «Роме» есть команда, мы сплоченны и гармоничны, и в этом не проиграем. Да, с игровой точки зрения у нас есть предел», – сказал Моуринью.

У «Ромы» 3 матча без побед.

Команда идет вне зоны еврокубков.

Моуринью принял «Рому» летом.

Серия А. «Рома» на 94-й минуте ушла от поражения от «Сассуоло». Клуб не побеждает 3 матча подряд

Футболисты «Ромы» недовольны методами работы Моуринью (Il Messaggero)

«Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»