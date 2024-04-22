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    • «Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    «Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    Рома
    22.04.2024, понедельник, 19:30
    Италия. Серия А, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.37
    Х
    3.1
    П2
    3.4
    Реклама, 18+
    Болонья
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    5
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    69
    Анхелиньо
    ЛП
    35
    Томмазо Бальданци
    ЦП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    16
    Леандро Паредес
    ЦП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    59
    Никола Залевски
    ПП
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Болонья
    28
    Лукаш Скорупски
    ВР
    15
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    26
    Джон Лукуми
    ЦЗ
    3
    Стефан Пош
    ПЗ
    82
    Каспер Урбански
    ЛП
    20
    Михел Эбишер
    ЦП
    19
    Алексис Салемакерс
    ЦП
    8
    Ремо Фройлер
    ЦП
    7
    Риккардо Орсолини
    ПП
    9
    Джошуа Зиркзее
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    3-5-1-1
    99
    Свилар
    14
    Льоренте
    5
    Манчини
    3
    Хейзен
    69
    Анхелиньо
    22
    Ауа
    16
    Паредес
    4
    Кристанте
    59
    Залевски
    35
    Бальданци
    90
    Лукаку
    4-5-1
    28
    Скорупски
    3
    Пош
    31
    Беукема
    26
    Лукуми
    15
    Кристиансен
    7
    Орсолини
    20
    Эбишер
    19
    Салемакерс
    8
    Фройлер
    82
    Урбански
    9
    Зиркзее
    Остались в запасе
    Рома
    Болонья
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Статистика матча Рома - Болонья
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Болоньи», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Болонья»

    «Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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