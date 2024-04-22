Рома
22.04.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.37
Х
3.1
П2
3.4
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Болонья
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рома
99
Миле Свилар
ВР
14
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
69
Анхелиньо
ЛП
35
Томмазо Бальданци
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
16
Леандро Паредес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
59
Никола Залевски
ПП
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
28
Лукаш Скорупски
ВР
15
Виктор Кристиансен
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Пош
ПЗ
82
Каспер Урбански
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Алексис Салемакерс
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ПП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
3-5-1-1
99
Свилар
14
Льоренте
5
Манчини
3
Хейзен
69
Анхелиньо
22
Ауа
16
Паредес
4
Кристанте
59
Залевски
35
Бальданци
90
Лукаку
4-5-1
28
Скорупски
3
Пош
31
Беукема
26
Лукуми
15
Кристиансен
7
Орсолини
20
Эбишер
19
Салемакерс
8
Фройлер
82
Урбански
9
Зиркзее
Остались в запасе
Рома
Болонья
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Рома - Болонья
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Болоньи», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».