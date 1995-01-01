Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие

Вот это Гус там заиграл.Что насчет Аллера,в этом сезоне просто Зверь)
«Аякс» в 22-м туре чемпионата Нидерландов разгромил «Твенте» (5:0). Хет-трик у нападающего Себастьяна Аллера.
Он вышел на первое место в бомбардирской гонке (14 голов), опередив полузащитника «Фейеноорда» Гуса Тиля (13 голов).
- «Аякс» лидирует в таблице.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамцы сыграют с «Бенфикой».
- Аллер также лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов.
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