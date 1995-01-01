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    Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие

    «Аякс» в 22-м туре чемпионата Нидерландов разгромил «Твенте» (5:0). Хет-трик у нападающего Себастьяна Аллера.

    Он вышел на первое место в бомбардирской гонке (14 голов), опередив полузащитника «Фейеноорда» Гуса Тиля (13 голов).

    • «Аякс» лидирует в таблице.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамцы сыграют с «Бенфикой».
    • Аллер также лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов.

    Милитао, Сане, Аллер и Левандовски – в символической сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

    Аллер забил первые 10 голов в Лиге чемпионов за 6 матчей. Это рекорд

    Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      Demgel 1 час назад

      Вот это Гус там заиграл.Что насчет Аллера,в этом сезоне просто Зверь)

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