«Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял 7-й номер

Удачи Вам,ребятишки, и спортивного долголетия в нелёгком спортивном выборе.
Старший сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заключил контракт с английским клубом.
11-летний футболист выбрал себе седьмой игровой номер.
- Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
- Его соглашение с «Юнайтед» рассчитано до 2023 года.
- В этом сезоне 37-летний форвард забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
11-year old Cristiano Ronaldo Jr has officially signed for Manchester United. He will wear the number 7 shirt pic.twitter.com/xVlQGs4jVL— SPORTbible (@sportbible) February 10, 2022
«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду
Роналду: «Болельщики – это лучшее в футболе»