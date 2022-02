«Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял 7-й номер

Старший сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заключил контракт с английским клубом.

11-летний футболист выбрал себе седьмой игровой номер.

11-year old Cristiano Ronaldo Jr has officially signed for Manchester United. He will wear the number 7 shirt pic.twitter.com/xVlQGs4jVL