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    «Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял 7-й номер

    Старший сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заключил контракт с английским клубом.

    11-летний футболист выбрал себе седьмой игровой номер.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
    • Его соглашение с «Юнайтед» рассчитано до 2023 года.
    • В этом сезоне 37-летний форвард забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: SPORTbible

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    10.02.2022 23:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10856

      playsh 1 час назад

      Удачи Вам,ребятишки, и спортивного долголетия в нелёгком спортивном выборе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22576

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ушастое и зубастое будущее МЮ. )

      1
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