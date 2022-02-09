Мать Роналду подарила Папе Римскому футболку сына

Мария Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, побывала на генеральной аудиенции у Папы Римского Франциска.
Авейру подарила понтифику футболку сборной Португалии с фамилией своего сына.
«Уникальные эмоции, спасибо», – написала Авейру в инстаграме.
- 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
- У него нет результативных действий в 5 матчах в 2021 году.
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Источник: инстаграм Марии Долорес Авейру