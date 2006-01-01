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    Мать Роналду подарила Папе Римскому футболку сына

    Мария Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, побывала на генеральной аудиенции у Папы Римского Франциска.

    Авейру подарила понтифику футболку сборной Португалии с фамилией своего сына.

    «Уникальные эмоции, спасибо», – написала Авейру в инстаграме.

    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
    • У него нет результативных действий в 5 матчах в 2021 году.

    Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

    Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

    У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

    Источник: инстаграм Марии Долорес Авейру

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