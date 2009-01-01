Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

Модель Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы состоялось в 2009 году, требует, чтобы материалы дела были обнародованы. Юристы игрока пытаются не допустить этого, чтобы не пострадала репутация их клиента.

Представители Майорги хотят опубликовать сведения по делу в газете New York Times. По их мнению, обнародованию должны подвергнуться порядка 400 документов.

Судебный процесс по делу об изнасиловании Майорги начался в 2018 году.

Роналду позднее признался, что заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она не заявляла об изнасиловании.

В 2019 году прокуратура Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду.

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