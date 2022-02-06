Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

Модель Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы состоялось в 2009 году, требует, чтобы материалы дела были обнародованы. Юристы игрока пытаются не допустить этого, чтобы не пострадала репутация их клиента.
Представители Майорги хотят опубликовать сведения по делу в газете New York Times. По их мнению, обнародованию должны подвергнуться порядка 400 документов.
- Судебный процесс по делу об изнасиловании Майорги начался в 2018 году.
- Роналду позднее признался, что заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она не заявляла об изнасиловании.
- В 2019 году прокуратура Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду.
Источник: Mirror