Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

Модель Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы состоялось в 2009 году, требует, чтобы материалы дела были обнародованы. Юристы игрока пытаются не допустить этого, чтобы не пострадала репутация их клиента.

Представители Майорги хотят опубликовать сведения по делу в газете New York Times. По их мнению, обнародованию должны подвергнуться порядка 400 документов.