Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

    Модель Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы состоялось в 2009 году, требует, чтобы материалы дела были обнародованы. Юристы игрока пытаются не допустить этого, чтобы не пострадала репутация их клиента.

    Представители Майорги хотят опубликовать сведения по делу в газете New York Times. По их мнению, обнародованию должны подвергнуться порядка 400 документов.

    • Судебный процесс по делу об изнасиловании Майорги начался в 2018 году.
    • Роналду позднее признался, что заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она не заявляла об изнасиловании.
    • В 2019 году прокуратура Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду.

    Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

    Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»

    Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru