Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

Да, Роналду. И ты все это заслужил, все сделал своими руками (и ногами). Поздравления и уважение!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил аудиторию за поздравления с днем рождения. Накануне португальцу исполнилось 37.
«Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая скорость, срочные цели, высокие ожидания…
Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе, ценностям, которые делают все это стоящим того. Спасибо за все сообщения! 37 и отсчет продолжается!» – написал Роналду.
- В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
- В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
- Роналду – победитель Евро-2016.
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