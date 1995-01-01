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    Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил аудиторию за поздравления с днем рождения. Накануне португальцу исполнилось 37.

    «Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая скорость, срочные цели, высокие ожидания…

    Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе, ценностям, которые делают все это стоящим того. Спасибо за все сообщения! 37 и отсчет продолжается!» – написал Роналду.

    • В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
    • В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
    • Роналду – победитель Евро-2016.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13611

      житель СПб 8 секунд назад

      Да, Роналду. И ты все это заслужил, все сделал своими руками (и ногами). Поздравления и уважение!

      0
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      Рейтинг: +11090

      Вомбат 6 минут назад

      Тортик очень скромный для мультимиллионера. Это правильно, уважаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22558

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      С днюхой, Криштиану! Сильной игры тебе и новых рекордов! Приятно, что у тебя благородные ориентиры-ценности, жаль, что никто почти в наше время этого и не ценит.

      0
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      Рейтинг: +3594

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В 37 без пивного пуза это достижение ! Давай трофеи еще пока играешь! Поздравления!

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      Рейтинг: +14582

      KLIM777 1 час назад

      Красава! С ДР -легенда!

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