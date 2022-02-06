Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил аудиторию за поздравления с днем рождения. Накануне португальцу исполнилось 37.

«Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая скорость, срочные цели, высокие ожидания…

Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе, ценностям, которые делают все это стоящим того. Спасибо за все сообщения! 37 и отсчет продолжается!» – написал Роналду.

В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».

В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Роналду – победитель Евро-2016.