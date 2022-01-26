Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «Вулверхэмптон» выкупил Хванга у «Лейпцига» за 16,7 миллиона

    «Вулверхэмптон» объявил о выкупе у «РБ Лейпциг» прав на форварда Хи-Чан Хванга.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 16,7 миллиона евро.

    Кореец заключил с клубом АПЛ контракт до лета 2026 года.

    • В этом сезоне Хванг забил 4 гола в 15 матчах за «Вулверхэмптон».
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

    «Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

    У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

    Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ

    Источник: сайт «Вулверхэмптона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru