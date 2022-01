«Вулверхэмптон» выкупил Хванга у «Лейпцига» за 16,7 миллиона

«Вулверхэмптон» объявил о выкупе у «РБ Лейпциг» прав на форварда Хи-Чан Хванга.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 16,7 миллиона евро.

Кореец заключил с клубом АПЛ контракт до лета 2026 года.

Hee Chan Hwang will join us on a permanent deal until 2026 on July 1st, following the conclusion of his loan.