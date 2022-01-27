«Вулверхэмптон» выкупил Хванга у «Лейпцига» за 16,7 миллиона

«Вулверхэмптон» объявил о выкупе у «РБ Лейпциг» прав на форварда Хи-Чан Хванга.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 16,7 миллиона евро.
Кореец заключил с клубом АПЛ контракт до лета 2026 года.
- В этом сезоне Хванг забил 4 гола в 15 матчах за «Вулверхэмптон».
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
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Источник: сайт «Вулверхэмптона»