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    Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 3 матча подряд с общим счетом 8:1

    «РБ Лейпциг» продлил победную серию до трех игр во всех турнирах.

    Последние три матча команда выиграла со счетом 8:1.

    После назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «РБ Лейпциг» в шести встречах четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и потерпел поражение.

    • Клуб назначил Тедеско 9 декабря.
    • До мая немец возглавлял «Спартак».

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2022 07:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 14 часов назад

      Неплохой отрезок провел Лейпциг. Пусть и последующие матчи будут для Тедеско успешными.

      0
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      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      Ну всё, ждем три кубка ЛЕ!!!
      После Спартака тренер будет выдавать результат....

      1
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 17 часов назад

      Круто! Тедди молодец! Спартак, судя по всему, хорошего тренера потерял.

      3
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