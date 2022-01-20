Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 3 матча подряд с общим счетом 8:1

«РБ Лейпциг» продлил победную серию до трех игр во всех турнирах.

Последние три матча команда выиграла со счетом 8:1.

После назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «РБ Лейпциг» в шести встречах четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и потерпел поражение.

Клуб назначил Тедеско 9 декабря.

До мая немец возглавлял «Спартак».

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