Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 3 матча подряд с общим счетом 8:1

«РБ Лейпциг» продлил победную серию до трех игр во всех турнирах.
Последние три матча команда выиграла со счетом 8:1.
После назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «РБ Лейпциг» в шести встречах четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и потерпел поражение.
- Клуб назначил Тедеско 9 декабря.
- До мая немец возглавлял «Спартак».
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Источник: «Бомбардир»