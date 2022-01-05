Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен.
Английская футбольная лига одобрила запрос «Ливерпуля», который попросил перенести игру из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в команде.
- Изначально первый полуфинальный матч был запланирован на 6 января.
- Из-за переноса первая игра пройдет 13 января.
- Второй матч перенесен на 20 января.
«Ливерпуль» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде
Источник: сайт Английской футбольной лиги