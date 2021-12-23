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    Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

    Матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен.

    Английская футбольная лига одобрила запрос «Ливерпуля», который попросил перенести игру из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в команде.

    • Изначально первый полуфинальный матч был запланирован на 6 января.
    • Из-за переноса первая игра пройдет 13 января.
    • Второй матч перенесен на 20 января.

    «Ливерпуль» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде

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    Источник: сайт Английской футбольной лиги

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55898

      portero 2 минуты назад

      Цифири по заболевшим имеются? Поосто чувство, что не так всё критично, в сравнении с командами, которым отказывают в переносе....

      0
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      Рейтинг: +10

      gоset 20 минут назад

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