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  • Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

5 января 2022, 16:37
3

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен.

Английская футбольная лига одобрила запрос «Ливерпуля», который попросил перенести игру из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в команде.

  • Изначально первый полуфинальный матч был запланирован на 6 января.
  • Из-за переноса первая игра пройдет 13 января.
  • Второй матч перенесен на 20 января.

«Ливерпуль» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде

Источник: сайт Английской футбольной лиги
Англия. Кубок лиги Арсенал Ливерпуль
Комментарии (3)
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gоset
1641390245
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portero
1641391320
Цифири по заболевшим имеются? Поосто чувство, что не так всё критично, в сравнении с командами, которым отказывают в переносе....
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ARSteven89
1641392236
Клопп выпросил!
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