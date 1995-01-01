«Ливерпуль» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде

Весь вопрос, почему богатенькие буратины поголовно не спешат прививаться, несмотря на агрессивную ура-прививочную рекламу из каждого утюга ?
«Ливерпуль» временно закрыл тренировочную базу из-за новых «предположительно положительных» тестов на коронавирус в команде.
Клуб пошел на эту меру, чтобы остановить распространение коронавируса. Ранее положительные тесты в «Ливерпуле» сдали несколько игроков, главный тренер Юрген Клопп и его помощник Пеп Линдерс.
- Вчера «Ливерпуль» попросил перенести матч 1/2 финала Кубка лиги с «Арсеналом»
- Игра должна состояться 6 января.