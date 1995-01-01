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    «Ливерпуль» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде

    «Ливерпуль» временно закрыл тренировочную базу из-за новых «предположительно положительных» тестов на коронавирус в команде.

    Клуб пошел на эту меру, чтобы остановить распространение коронавируса. Ранее положительные тесты в «Ливерпуле» сдали несколько игроков, главный тренер Юрген Клопп и его помощник Пеп Линдерс.

    • Вчера «Ливерпуль» попросил перенести матч 1/2 финала Кубка лиги с «Арсеналом»
    • Игра должна состояться 6 января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48368

      MaxRnD 42 минуты назад

      Весь вопрос, почему богатенькие буратины поголовно не спешат прививаться, несмотря на агрессивную ура-прививочную рекламу из каждого утюга ?

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