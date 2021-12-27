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  • Появилось фото обновленной эмблемы «Спартака». Нынешний ромб использовался с 2013 года

Появилось фото обновленной эмблемы «Спартака». Нынешний ромб использовался с 2013 года

27 декабря 2021, 18:24
14

С 2022 года «Спартак» будет использовать обновленный логотип, сообщает «СЭ».

Смена эмблемы не связана со столетием клуба – москвичи будут использовать новую эмблему на постоянной основе.

На обновленной эмблеме изменены очертания буквы «С» и уменьшен размер мяча.

  • Нынешняя эмблема клуба использовалась с 2013 года.
  • «Спартак» отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
  • Москвичи занимают 9-е место в РПЛ.

Обновленный логотип:

Нынешний логотип:

«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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razory
1640619800
и в чём подвох ?
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knikos
1640620003
Меняй эмблемы , не меняй - один хрен .
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sochi-2013
1640620455
А все-таки жаль, что Спартак деградировал. Чемпионат много потерял. Надежда на нового тренера.
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Блямба
1640625714
Без юмора, но как-то неприлично... аборт какой-то. Оставьте старую.
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хряк СМ
1640630342
Загадка : найди 5 отличий.
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alp
1640632489
спартак,. тебя опять н а е б @ л и
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zigbert
1640632697
Нынешний логотип ничем не хуже.
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Sancho010365
1640636190
Самый лучший логотип был, когда Спартак в ЛЧ выиграл все шесть матчей и гремел в Европе. Только что прочитал, Виктор Цыганков желает поскорее покинуть Динамо К., вот это была бы бомба для Спартака.
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