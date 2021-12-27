Появилось фото обновленной эмблемы «Спартака». Нынешний ромб использовался с 2013 года

С 2022 года «Спартак» будет использовать обновленный логотип, сообщает «СЭ».
Смена эмблемы не связана со столетием клуба – москвичи будут использовать новую эмблему на постоянной основе.
На обновленной эмблеме изменены очертания буквы «С» и уменьшен размер мяча.
- Нынешняя эмблема клуба использовалась с 2013 года.
- «Спартак» отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
- Москвичи занимают 9-е место в РПЛ.
Обновленный логотип:
Нынешний логотип:
«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)
Источник: «Спорт-Экспресс»