Появилось фото обновленной эмблемы «Спартака». Нынешний ромб использовался с 2013 года

С 2022 года «Спартак» будет использовать обновленный логотип, сообщает «СЭ».

Смена эмблемы не связана со столетием клуба – москвичи будут использовать новую эмблему на постоянной основе.

На обновленной эмблеме изменены очертания буквы «С» и уменьшен размер мяча.

Нынешняя эмблема клуба использовалась с 2013 года.

«Спартак» отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.

Москвичи занимают 9-е место в РПЛ.

Обновленный логотип:

Нынешний логотип:

«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)