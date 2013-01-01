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    Появилось фото обновленной эмблемы «Спартака». Нынешний ромб использовался с 2013 года

    С 2022 года «Спартак» будет использовать обновленный логотип, сообщает «СЭ».

    Смена эмблемы не связана со столетием клуба – москвичи будут использовать новую эмблему на постоянной основе.

    На обновленной эмблеме изменены очертания буквы «С» и уменьшен размер мяча.

    • Нынешняя эмблема клуба использовалась с 2013 года.
    • «Спартак» отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
    • Москвичи занимают 9-е место в РПЛ.

    Обновленный логотип:

    Нынешний логотип:

    «Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5995

      sochi-2013 4 минуты назад

      А все-таки жаль, что Спартак деградировал. Чемпионат много потерял. Надежда на нового тренера.

      0
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      Рейтинг: +342

      Zenit40k 8 минут назад

      Петушиному клубу -петушиную эмблему

      0
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      Рейтинг: +22619

      bset 10 минут назад

      Надо не кровати переставлять, а девочек менять

      0
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      Рейтинг: +10124

      knikos 12 минут назад

      Меняй эмблемы , не меняй - один хрен .

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      Рейтинг: +5108

      Semenycch 14 минут назад

      На новом логотипе мяч сдулся? Впрочем не удивительно, какая игра такой и логотип.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +125

      razory 15 минут назад

      и в чём подвох ?

      0
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      Рейтинг: +342

      Zenit40k 24 минуты назад

      Можно было бы просто цветов радуги сделать ,или петуха в центре ромба .

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      Рейтинг: +4878

      R_a_i_n > Zenit40k 14 минут назад

      Так это у Зенита с 22 года. Каждому цвету будет соответствовать игрок газовой команды. Азмунка, там Буланов. Ну и в центре главный петух Зюба будет.

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      Рейтинг: +3476

      АртурZaСМ > Zenit40k 12 минут назад

      Петух органично будет смотреться как раз-таки на вашей эмблеме.

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