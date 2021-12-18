Лунев не покинет «Байер» зимой

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Андрей остается в «Байере». Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум, до конца сезона он остается в клубе.

Игрой в Будапеште [против «Ференцвароша» (0:1) в ЛЕ] тоже очень довольны. Будем надеяться, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя», – сказал агент.