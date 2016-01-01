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    Лунев не покинет «Байер» зимой

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    «Андрей остается в «Байере». Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум, до конца сезона он остается в клубе.

    Игрой в Будапеште [против «Ференцвароша» (0:1) в ЛЕ] тоже очень довольны. Будем надеяться, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя», – сказал агент.

    • Лунев впервые сыграл за «Байер» спустя 5 месяцев после перехода.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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