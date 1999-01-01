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    Ротенберг – о Кокорине: «Один из самых талантливых игроков в России. Но иногда побеждают материальные вещи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    — Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

    — Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

    — Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

    — Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

    — Зря пошел в «Спартак»?

    — Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

    • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +987

      Taps 9 минут назад

      Забудьте уже об этом придурке.
      Как забыли навсегда об Игоре Денисове.

      0
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      Рейтинг: +755

      Лфшт 14 минут назад

      Гавно он был и есть. Талант это лишь малая доля успеха. Работа, труд и желание делают из талантливых великих. Увы это не про Кокошу и его друзей - Мамашу и Смоляшу

      1
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      Рейтинг: +2651

      Валерий2705 45 минут назад

      У Кокорина материальные вещи побеждают не иногда, а всегда) хотя тому как нагрели спарта и особенно Фиорентину, стоит только поучиться у его агента)) ждём трансфер в ОАЭ, Саша хочет на солнышке погреться)

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