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  • Ротенберг – о Кокорине: «Один из самых талантливых игроков в России. Но иногда побеждают материальные вещи»

Ротенберг – о Кокорине: «Один из самых талантливых игроков в России. Но иногда побеждают материальные вещи»

14 декабря 2021, 08:59
5

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

— Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

— Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

— Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

— Зря пошел в «Спартак»?

— Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

  • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Валерий2705
1639465911
У Кокорина материальные вещи побеждают не иногда, а всегда) хотя тому как нагрели спарта и особенно Фиорентину, стоит только поучиться у его агента)) ждём трансфер в ОАЭ, Саша хочет на солнышке погреться)
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Лфшт
1639467774
Гавно он был и есть. Талант это лишь малая доля успеха. Работа, труд и желание делают из талантливых великих. Увы это не про Кокошу и его друзей - Мамашу и Смоляшу
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Taps
1639468084
Забудьте уже об этом придурке. Как забыли навсегда об Игоре Денисове.
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portero
1639473471
Слишком корректно, Кока мудак, пора забыть про него...
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R_a_i_n
1639475286
Никогда Кокорин не был топ нападающим. Максимум за сезон 10 голов, это просто средние показания.
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