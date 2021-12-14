Ротенберг – о Кокорине: «Один из самых талантливых игроков в России. Но иногда побеждают материальные вещи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

— Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

— Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

— Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

— Зря пошел в «Спартак»?

— Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

Ротенберг: «Нет никакого совместного проекта «Сочи» и «Зенита». Мы всем все показали»