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    Лига чемпионов. «Лейпциг» обыграл «Ман Сити» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    «Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Благодаря этой победе немецкий клуб обошел «Брюгге» в группе А и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    «Манчестер Сити» остался на первой строчке, несмотря на победу «ПСЖ» над «Брюгге» (4:1)

    Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

    РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Собослай, 24; 2:0 – Силва, 71; 2:1 – Марез, 77.

    Удаления: нет – Уокер, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54936

      portero 45 минут назад

      МС конечно умирать за результат не собирался.

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