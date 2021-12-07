Лига чемпионов. «Лейпциг» обыграл «Ман Сити» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе немецкий клуб обошел «Брюгге» в группе А и вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Сити» остался на первой строчке, несмотря на победу «ПСЖ» над «Брюгге» (4:1)

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Собослай, 24; 2:0 – Силва, 71; 2:1 – Марез, 77.

Удаления: нет – Уокер, 83.

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