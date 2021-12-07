Лига чемпионов. «Лейпциг» обыграл «Ман Сити» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Благодаря этой победе немецкий клуб обошел «Брюгге» в группе А и вышел в плей-офф Лиги Европы.
«Манчестер Сити» остался на первой строчке, несмотря на победу «ПСЖ» над «Брюгге» (4:1)
Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур
РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Собослай, 24; 2:0 – Силва, 71; 2:1 – Марез, 77.
Удаления: нет – Уокер, 83.
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Источник: Бомбардир.ру