Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».

Завтра, 2 декабря, Рангник будет смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» с трибуны.

У Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ».

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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