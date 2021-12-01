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    Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».

    Завтра, 2 декабря, Рангник будет смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» с трибуны.

    У Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ».

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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    Источник: твиттер Оливера Ханта

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +620

      КрымForever 56 минут назад

      "Ральф Рангник посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд»...У Рангника проблемы с получением визы." Нелегал?

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