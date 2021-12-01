Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».
Завтра, 2 декабря, Рангник будет смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» с трибуны.
У Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ».
- Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
- По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
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Источник: твиттер Оливера Ханта