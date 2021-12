Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».

Завтра, 2 декабря, Рангник будет смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» с трибуны.

У Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ».

Ralph Rangnick at #OldTrafford earlier getting his tour when I was #MUFC #Rangnick pic.twitter.com/HE4xyYWuA9