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  • ESPN: у Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ»

ESPN: у Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ»

30 ноября 2021, 23:58
4

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает трудности с получением визы для работы в Великобритании.

По информации ESPN, из-за отсутствия тренерской практики с 2019 года 63-летний немец не смог автоматически получить разрешение на работу в Англии. Для получения визы ему необходимо предстать перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.

Рангник должен получить разрешение на работу, но сроки процедуры с большой долей вероятности не позволят ему присутствовать на играх «МЮ» в роли тренера до 11 декабря. Он скорее всего пропустит матчи с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в АПЛ, а также с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
  • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (4)
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Томик
1638307243
Так спешил удрать, что даже разрешение на работу в Англии не получил.
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mbnjhkjh66
1638309695
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Enter2006
1638318652
Карма в действии ))
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серега кашин
1638342803
оставляли бы каррика до конца сезона, а то от этого фашиста все равно толку не будет
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