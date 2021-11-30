ESPN: у Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает трудности с получением визы для работы в Великобритании.
По информации ESPN, из-за отсутствия тренерской практики с 2019 года 63-летний немец не смог автоматически получить разрешение на работу в Англии. Для получения визы ему необходимо предстать перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.
Рангник должен получить разрешение на работу, но сроки процедуры с большой долей вероятности не позволят ему присутствовать на играх «МЮ» в роли тренера до 11 декабря. Он скорее всего пропустит матчи с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в АПЛ, а также с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
- Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
- По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
Источник: ESPN