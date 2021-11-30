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    ESPN: у Рангника проблемы с получением визы. Он пропустит еще минимум три матча «МЮ»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает трудности с получением визы для работы в Великобритании.

    По информации ESPN, из-за отсутствия тренерской практики с 2019 года 63-летний немец не смог автоматически получить разрешение на работу в Англии. Для получения визы ему необходимо предстать перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.

    Рангник должен получить разрешение на работу, но сроки процедуры с большой долей вероятности не позволят ему присутствовать на играх «МЮ» в роли тренера до 11 декабря. Он скорее всего пропустит матчи с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в АПЛ, а также с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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    Источник: ESPN

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    30.11.2021 23:58
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