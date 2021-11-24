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    Бакаев пропустит матч с «Наполи» из-за дискомфорта

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

    «Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и не попал в заявку на матч», – говорится в сообщении столичного клуба.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 18:30 по Москве.
    • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:2.

    Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1536

      Олег1204 35 минут назад

      Пусть прокладки поменяет

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