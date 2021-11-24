Бакаев пропустит матч с «Наполи» из-за дискомфорта

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

«Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и не попал в заявку на матч», – говорится в сообщении столичного клуба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 18:30 по Москве.

В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:2.

Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»