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    Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Наполи» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак»: Селихов, Мозес, Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес, Игнатов, Соболев.

    Запасные: Максименко, Марков, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Шитов, Денисов, Ломовицкий, Ларссон.

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка, Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене».
    • Матч начнется в 18:30 по Москве.
    • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии17
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      Рейтинг: +382

      haxxproxx 57 минут назад

      Желаю Наполи сегодня забить 10 голов! Удачи.

      1
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      Рейтинг: +32330

      zra78 1 час назад

      Спартак Удачи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 > zra78 22 минуты назад

      Желаю паровозам победы завтра!

      0
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      Рейтинг: +1321

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      КБ удачи!
      Нужно бомжарнику дырявому показать,как играть нужно против ТОПА,а не грозного МЯЛЬМЕ в трусишкин Семаковский хутбол!!

      2
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      Рейтинг: +24559

      slavutiq70 1 час назад

      Из того что имеем , пожалуй Руй выбрал оптимальный состав ,,,

      1
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      Рейтинг: +7136

      Старикан 1 час назад

      Ну усё - пипец итальяшкам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 1 час назад

      Ладно еще основа, но посмотрев на резерв на лавке удивительно как Руй еще сам не сбежал со Спартака!

      1
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      Рейтинг: +3998

      _Marqella_ > Hektor 84 42 минуты назад

      В Спартак приходят за деньгами а не за победами,понимаешь мальчик???

      0
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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 > _Marqella_ 24 минуты назад

      Глупой девочке не понять! У Спартака нет газовой трубы в Европу. И сравни зарплатную ведомость Спартака и бомжатника.

      0
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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 > _Marqella_ 10 минут назад

      Ловрен тот еще гастарбайтер долларовый

      0
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      Рейтинг: +320

      egor tikhonov 1 час назад

      Вы как хотите,ну не могу я понять игру в 5 защитников(((( это типа тебя пиз..т пиз..т и ты раз и убежал гавкнул и опять тебя пи..ят(((( постоянно в отбой на авось???? эта тактика для игроков с головой. зачем издеваться над нашими жопоголовыми? дайте им стандарт 4.4.2. они же с детства так играют,по другому никик(((

      0
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      Рейтинг: +30541

      oyabun 1 час назад

      А что с Бакаевым? Его даже в запасе нет.

      0
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      Рейтинг: +320

      egor tikhonov > oyabun 1 час назад

      ну хоть одна новость по душе)

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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 > oyabun 1 час назад

      Походу на трансфер пошел)))

      0
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      Рейтинг: +1190

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Спартаку удачи, а разным недоразумение типа бомжы цгка пожалуйста слейтесь и не воняйте!!

      4
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      Рейтинг: +3077

      serhio80 1 час назад

      Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс, Инсинье и Лосано выйдут у «Наполи»
      -----------------------------------------------------------------
      и где в заявке на матч Инсиньо травмированный?

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