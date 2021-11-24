Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Наполи» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак»: Селихов, Мозес, Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес, Игнатов, Соболев.
Запасные: Максименко, Марков, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Шитов, Денисов, Ломовицкий, Ларссон.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка, Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене».
- Матч начнется в 18:30 по Москве.
- В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:2.
Источник: сайт УЕФА