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  • Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»

Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс и Лосано выйдут у «Наполи»

24 ноября 2021, 17:27
16

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Наполи» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак»: Селихов, Мозес, Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес, Игнатов, Соболев.

Запасные: Максименко, Марков, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Шитов, Денисов, Ломовицкий, Ларссон.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка, Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене».
  • Матч начнется в 18:30 по Москве.
  • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:2.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Спартак Наполи
Комментарии (16)
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Enter2006
1637764495
Спартак, УДАЧИ!!!
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serhio80
1637764671
Селихов, Игнатов и Соболев – в старте «Спартака». Мертенс, Инсинье и Лосано выйдут у «Наполи» ----------------------------------------------------------------- и где в заявке на матч Инсиньо травмированный?
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Frankfurt Am Main
1637764775
Спартаку удачи, а разным недоразумение типа бомжы цгка пожалуйста слейтесь и не воняйте!!
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oyabun
1637765183
А что с Бакаевым? Его даже в запасе нет.
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egor tikhonov
1637765282
Вы как хотите,ну не могу я понять игру в 5 защитников(((( это типа тебя пиз..т пиз..т и ты раз и убежал гавкнул и опять тебя пи..ят(((( постоянно в отбой на авось???? эта тактика для игроков с головой. зачем издеваться над нашими жопоголовыми? дайте им стандарт 4.4.2. они же с детства так играют,по другому никик(((
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Hektor 84
1637765539
Ладно еще основа, но посмотрев на резерв на лавке удивительно как Руй еще сам не сбежал со Спартака!
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Старикан
1637765651
Ну усё - пипец итальяшкам!
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slavа0508
1637765851
Из того что имеем , пожалуй Руй выбрал оптимальный состав ,,,
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zra78
1637765948
Спартак Удачи
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haxxproxx
1637767304
Желаю Наполи сегодня забить 10 голов! Удачи.
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